Лучшие кроссоверы для городской езды: новые модели

Кроссоверы сочетают в себе практичность внедорожников и комфортность легковых автомобилей. Это делает их безупречным выбором для городской езды.

Эти авто подходят и для выездов на природу, и для ежедневных поездок, поэтому их обычно покупают, чтобы удовлетворять немало потребностей. SUV News поделились рейтингом лучших новых кроссоверов для жителей города, чтобы вы могли подобрать идеальный вариант для себя.

Mazda CX-30

Этот стильный кроссовер сочетает элегантный дизайн, динамические характеристики и высокий уровень комфорта. Он оснащен 2-литровым бензиновым двигателем, обеспечивающим ему мощность 150 лошадиных сил. CX-30 хорошо управляется даже на высоких оборотах.

Новые модели 2023 можно приобрести за 1 116 000 гривен.

Mercedes-Benz GLA

Этот компактный кроссовер отличается стильным дизайном, комфортом и престижностью. Вы можете выбрать один из шести разных двигателей. Самый слабый из них может обеспечить 116 лошадиных сил, а самый мощный – 306.

Стоимость Mercedes-Benz GLA начинается от 1887141 гривны.

Mini Countryman

Этот практичный кроссовер предлагает широкий спектр опций, просторный салон и британский шарм. В скором времени в Украине появится возможность выбирать между вторым и третьим поколениями Mini Countryman. Самый медленный автомобиль из линейки ускоряется до 100 км/ч за 12 секунд. Самая быстрая – за 5,1.

Стоимость начинается от 1280398 гривен.

Lexus NX

Lexus NX – это премиальный кроссовер, сочетающий в себе изысканный дизайн, идеальный комфорт и передовые технологии. Он экономичен и экологичен. Некоторые версии модели имеют дополнительный микрогибридный привод с 48-вольтовым электродвигателем. Это помогает автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд.

Цены на кроссовер начинаются с 1 858 000 гривен.

Audi Q3

Audi Q3 является хорошим выбором для водителей, ищущих компактный и премиальный кроссовер. У него достаточно широкая стандартная оснастка и большой выбор дополнительного оборудования. Покупателям доступно два бензиновых двигателя (1,4 и 2 литровый). Оба имеют микрогибридный электропривод для эффектного ускорения.

Цена на новый автомобиль начинается от 1 334 249 гривен.

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