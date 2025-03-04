Обещали сделать дешевле: долгожданный Mercedes 2026 года показали на фото
Долгожданный кроссовер Mercedes GLC EV показали на новых качественных фото. Это преемник Mercedes EQC, который был первым электрическим кроссовером немецкого бренда. Новинку ранее обещали сделать дешевле в сравнении с предком.
В свое время покупателям модель Mercedes-Benz EQC не очень понравилась, поэтому новый EV из Германии выполнит работу над ошибками и появится в продаже со сниженной ценой. Автомобиль готовят к премьере в 2026 году, сообщает Autoevolution.
Автомобиль построили на новой платформе MB.EA, которая позволяет работу с самыми современными технологиями. По этой причине, несмотря на имя GLC, электромобиль не будет иметь ничего общего с бензиновым кроссовером. Хотя будет позиционироваться как альтернатива одноименной модели.
На фото – закамуфлированный прототип. Детали дизайна держат в секрете, но мы уже видим важные изменения. Спереди видны крупные округлые фары и гладкий обтекаемый нос. Силуэт стал более приземистым.
В целом кажется, что новый кроссовер Mercedes-Benz GLC EV станет компактнее в сравнении с предшественником. Однако за счет использования новой платформы ожидается более просторный салон.
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