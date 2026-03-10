Fiat сделает свой новый бюджетник еще доступнее. Фото

Новый бюджетник Fiat Grande Panda отправился в продажу как долгожданный дешевый автомобиль. Но производитель привлечет к машине еще больше внимания с самым доступным вариантом.

Бюджетную модель Fiat Argo 2027 года впервые показали на фото. Новое поколение автомобиля активно разрабатывают и постепенно готовят к дебюту. Подробности стали известны Carscoops.

Пока на дороги выехал прототип, и его дизайн скрывают. Однако уже известно, что новый Fiat Argo – это копия модели Fiat Grande Panda. Значит, машину выполнят в таком же брутальном квадратном дизайне, который отсылает к первой версии Panda.

В основе модели Fiat Grande Panda использовали наработки Peugeot, Opel и других компаний Stellantis. Автомобиль с ценой от 17 000 евро предлагают в бензиновой, гибридной и полностью электрической модификациях.

Новый Argo, чтобы стать еще дешевле, получит упрощенное оснащение и менее широкую моторную гамму. Бензиновый двигатель также можно будет заправлять этанолом.

