Новый удешевленный Toyota Land Cruiser показали в ярком виде. Фото

Новая Toyota 4Runner 2025 года фактически является удешевленным вариантом модели Land Cruiser. Машины разделяют платформу и мотор, а также выполнены в похожих габаритах. Новый внедорожник показали в ярком виде в сети.

Дебют Toyota 4Runner 2025 модельного года можно назвать долгожданным, ведь у модели много поклонников. Старт продаж состоится до конца 2024 года. А на форуме 4Runner6G модифицировали внешность машины и "выкрасили" ее в яркие цвета.

Рамный внедорожник дебютировал в довольно скромной палитре. Но энтузиасты вернули стиль предыдущих генераций модели и показали новинку в ярких оттенках, которые принадлежали ранним внедорожникам 4Runner.

Toyota 4Runner в последний раз сменила поколение в 2010 году. А претерпела модернизацию около 10 лет назад. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты экологичности.

Модель Toyota 4Runner 6 поколения построена в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль является родственником новых Land Cruiser 300 и 250. А дизайн соответствует пикапу Tacoma.

Четырехцилиндровый двигатель на 2,4 л обладает мощностью 278 л.с. На основе этого мотора есть и гибридная силовая установка на 326 л.с. Ориентировочная цена Toyota 4Runner в 2024 году – около 40 000 долларов.

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