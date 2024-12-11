Новый Suzuki Jimny показали в сети: как выглядит бюджетный внедорожник

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny постепенно готовится к смене поколения. Новый автомобиль удивит разнообразием модификаций, но о внешности подробности скрывают. Однако эту машину показали в сети с новым дизайном.

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О долгожданном автомобиле напоминает Motor1. Там показали своеобразный вариант дизайна Suzuki Jimny нового поколения. Получилось интересно, но к производителю эта любительская работа отношения не имеет.

Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую модификацию. Этот вариант даже показывали на первом фото. Ожидается, что на рынок машина выйдет до 2030 года.

Пикап Suzuki Jimny также давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что такая модификация давно находится в разработке. Для обеспечения практичности ожидается вместительный грузовой отсек и большой задний свес.

Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. В любом случае, низкая цена должна остаться в фокусе разработчиков.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал долгожданную недорогую модель Chevrolet.