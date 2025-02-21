Новый соперник недорогого кроссовера Tesla от Renault уже готов. Фото

Новая модель Alpine A390 от Renault станет соперником самого недорогого кроссовера Tesla – Model Y, которая недавно претерпела модернизацию. Машину в готовом виде впервые показали на фото.

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Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель. По информации Carscoops серийный автомобиль дебютирует 27 мая. Эту машину в готовом виде показали на первом тизерном фото.

Как всегда, производитель пытается сохранять максимальную секретность и интригу. Но известно, что дизайн концепта сохранится почти без изменений.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года получит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят мощный электрический кроссовер Kia.