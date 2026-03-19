Новый Renault Duster 2026 года оказался очень дешевым. Фото

Renault Duster

Дешевый кроссовер Renault Duster 2026 года рассекретили официально с новым, более эффектным дизайном. Этот автомобиль оказался очень дешевым, что наверняка понравится покупателям.

Как стало известно Carscoops, цена Renault Duster после модернизации стартует с 11 400 долларов. Но пока на индийском рынке. Возможно, такая программа модернизации затронет и глобальный вариант бюджетника.

Про рестайлинг было известно заранее. Это первая модернизация Renault Duster 3 поколения. Модель сохранила форму кузова, но получила обновления внешности. Дизайнеры изменили графику светотехники и разработали другие бамперы.

Renault Duster

В оснащении Renault Duster появились панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция кресел.

Ожидается, что скоро также дебютирует кроссовер Nissan Tekton 2026 года. Это слегка модернизированный вариант французской машины.

