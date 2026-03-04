Новый практичный кроссовер Toyota в стиле RAV4 показали вживую

УкраїнськаУКР
Модель Toyota bZ4X Touring 2026 года – новый практичный кроссовер, у которого, в зависимости от рынка, также есть имя Toyota bZ Woodland. Автомобиль в стиле модели RAV4 показали вживую после официальной премьеры.

Про модель Toyota bZ4X Touring перед выходом на рынок рассказывает Electrifying. Новинка присоединилась к сегменту недорогих электромобилей. Новый кроссовер создали на базе Toyota bZ. Фактически машина является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker.

Электромобиль Toyota bZ4X Touring – это машина для Европы, а с именем bZ Woodland отправится на рынок США по цене от $45 300.

Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник объемом 600 л.

Мощность силовой установки новой Toyota bZ Woodland составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый электромобиль Audi.

