Audi уже работает над своим самым дешевым спорткаром. Фото

Ранее Audi всех удивила эффектным прототипом Concept C, который намекал на преемника самого дешевого спорткара бренда – модели TT. В компании уже работают над серийным вариантом.

В руководстве компании Audi отказались отменять разработку нового электромобиля на фоне проблем с родственным проектом Porsche. Как стало известно Motor1, на рынок новая Audi TT (в действительности название может быть другим) отправится в течение ближайших двух лет.

Преемник недорого спорткара TT – долгожданный автомобиль. Серийную машину выполнят по мотивам Audi Concept C. Технической основой для автомобиля должны были стать новые Porsche Boxster и Cayman, которые планировали превратить в электромобили.

Однако появление таких спорткаров Porsche теперь под вопросом. В компании могут оказаться от разработки автомобилей. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве рассматривают остановку разработки.

В Audi отмечают, что их электрический спорткар такие изменения не затронут. При этом новые Porsche Boxster и Cayman, судя по всему, получат привычные бензиновые конфигурации.

