Новый Nissan Leaf назвали крутым внедорожником: когда выпустят авто

Один из первых электромобилей на рынке Nissan Leaf скоро полностью обновится. Японский автоконцерн готовится превратить его из невзрачного семейного автомобиля в крутой внедорожник.

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Как пишет британское издание Autoexpress, он будет поставляться с доступной бортовой двунаправленной зарядкой, которая может снизить расход топлива до 50 процентов. Технология, дебютирующая в Leaf, которые будут собирать в Сандерленде. Первые машины с ней выйдут на рынок в 2026 году. Затем такие же зарядки планируют установить на новых электромобилях Juke и Qashqai. Это часть плана Nissan достичь нулевых выбросов от своих авто до 2050 года. Leaf и другие будущие модели будут продаваться со специальным домашним настенным блоком, способным отправлять электроэнергию в сеть в периоды пикового спроса, а затем пополняться, когда потребность спадает.

В прошлом году президент и генеральный директор Nissan Макото Учида подтвердил, что концепция бренда Chill-Out, представленная еще в 2021 году, станет Leaf следующего поколения. Ключевыми элементами концепта Nissan Leaf Chill-Out являются как плавная, округлая линия крыши и почти вертикальная задняя дверь, а также увеличенный дорожный просвет, который ожидается от кроссовера SUV.

Однако форма фар немного отличается от концепта, а серийный автомобиль также будет иметь более заостренный нос. Фирменные черты дизайна Nissan, такие как черная решетка радиатора V-motion, обязательно будут представлены на новом Leaf. Однако в остальном он не должен напоминать ни одну другую модель в линейке бренда.

Ожидается, что новый Nissan Leaf будет базироваться на платформе AmpR Medium альянса Renault-Nissan (ранее CMF-EV) – несмотря на то, что две компании сократили свое взаимодействие в начале этого года. Архитектура была разработана для максимизации преимуществ компоновки чисто электрической силовой установки. Она также служит основой для Nissan Ariya, нашего Автомобиля года 2022, а также Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech.

Ожидается, что Leaf будет иметь больше общего с хэтчбеком Renault Megane, который питается от электродвигателя мощностью 217 л. с. и аккумулятора емкостью 60 кВтч, который обеспечивает запас хода 450 км. Хотя, учитывая упомянутый аэродинамический профиль нового Leaf, он может проехать еще больше на одной зарядке.

Внутри Leaf должен предлагать внутреннее пространство где-то между Megane и Scenic и иметь новейшую информационно-развлекательную систему Nissan, которая была представлена ​​в обновленном Qashqai. Она основана на Android Automotive OS от Google.

Nissan пока не подтвердил, когда именно будет представлено или поступит в автосалоны следующее поколение Leaf. По слухам, производство должно начаться в 2026 году. Тогда же новинку должны полностью представить публике.

Однако уже подтверждено, что Leaf станет одним из трех новых электромобилей, которые Nissan выпустит к 2026 году. Другие – это Juke следующего поколения и преемник супермини Micra, который будет основан на Renault 5 и станет базовой моделью бренда.

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