Новый недорогой внедорожник Nissan получил мощный мотор

Nissan подготовил премьеру нового недорогого автомобиля для популярного практичного сегмента. Внедорожник рассекретили с эффектным дизайном, вдобавок машина получила мощный мотор.

Производитель показал новый Nissan Terrano PHEV Concept на первых фото. О дебюте автомобиля было известно заранее. Подробности сообщает Carscoops.

В последний раз кроссовер Nissan Terrano был известен как немного измененный вариант бюджетника Renault Duster. Но производитель вернул это имя на более крупный SUV с рамной конструкцией.

На фото показали внедорожник с эффектной светотехникой. А кузов выполнили в модном геометричном стиле, который напоминает классические SUV. Сообщается, что модель Nissan Terrano PHEV оснастили мощной плагин-гибридной силовой установкой с отдачей 429 л.с.

Очевидно, что пока это концепт. Однако автомобиль очень близок к серийному производству. Еще одна новинка, которую уже тоже анонсировали, – новый внедорожник Nissan Xterra 2028 года. Ожидается рамная конструкция и бензиновый V6. Автомобиль будет соперничать с Ford Bronco и Toyota 4Runner.

