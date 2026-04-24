Бюджетную модель Mazda превратили в эксклюзивную классику. Фото

Модель Mazda MX-5 нравится покупателям и энтузиастам как бюджетный спорткар с довольно эффектным дизайном. Но эту машину сделали еще круче и превратили в настоящую эксклюзивную классику.

Необычную б/у Mazda MX-5 выставили на продажу на сайте Bring a Trailer. Это родстер Mazda MX-5 NC (3 поколение). Но внешне японский автомобиль преобразился до неузнаваемости.

Машина получила новый кузов (за исключением дверей и съемной жесткой крыши), особые колесные диски и специальный декор. Нет никаких сомнений в том, что спорткар пытались сделать похожим на классическое купе Aston Martin DB4GT Zagato 1960 года.

Британский раритет существует в количестве 19 экземпляров, на аукционах цены на модель доходят до 15 миллионов долларов. В 2020 году производитель анонсировал "продолжение" серии с Aston Martin DB4GT Zagato Continuation, таких создали еще 19 машин.

Mazda MX-5 намного дешевле – на момент публикации ставка на онлайн-аукционе превысила $20 000. Разумеется, даже до миллиона не дойдет, но машина выглядит очень любопытно.

