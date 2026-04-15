Новый недорогой внедорожник Nissan показали впервые. Фото

Nissan предлагает несколько практичных моделей в популярных сегментах SUV, где покупатели ищут недорогие современные автомобили. Скоро к ним присоединится новый внедорожник, который впервые показали официально.

Производитель подготовил возрождение имени Nissan Xterra, ведь спрос на крепкие внедорожники в классическом стиле вновь очень высокий. Автомобиль будет соперничать с Ford Bronco и Toyota 4Runner. Подробности стали известны Motor1.

Про новый Nissan Xterra 2028 года было известно заранее. Активность в этом сегменте высокая, поэтому производитель решил расширить свою линейку.

На первом фото Nissan Xterra пока показали не так много, однако интересные детали уже заметны. Внедорожник предсказуемо получит геометричный стиль. Мы видим тонкую горизонтальную полоску ДХО с интегрированными габаритными огнями, а головной свет – ниже в бампере.

Ожидается рамная конструкция и бензиновый V6. Ранее медиа сообщали, что следующий кроссовер Nissan Pathfinder тоже построят на агрегатах Xterra к 2029 году. Такой автомобиль будут предлагать параллельно с актуальной моделью с несущим кузовом.

