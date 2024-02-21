Новый недорогой соперник Tesla и Fisker появится совсем скоро. Фото

Компактный электрический кроссовер Rivian R2 появится совсем скоро. Это следующая модель американского стартапа, который является соперником Tesla и Fisker. Приближается официальная премьера недорогой машины, и появляются новые подробности.

Электромобиль Rivian R2 – первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Кроссовер займет место базовой модели в линейке. По информации Carscoops, вместе с этой моделью компания выйдет на европейский рынок. На данный момент электрокары Rivian продаются в США и Канаде.

Электрический кроссовер Rivian R2 готовят к премьере, которая состоится совсем скоро – 7 марта 2024 года. Ожидается, что цена автомобиля будет колебаться около 40 000 долларов. Прицел на соперничество с Tesla Model Y очевиден.

Новый Rivian R2 получится относительно компактным кроссовером. Модель должна сохранить знакомый дизайн других моделей компании, но станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году. А все детали узнаем совсем скоро после премьеры.

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