Новый недорогой соперник Camry от Honda перестал быть секретом. Фото

Большой седан Honda Accord является недорогим соперником Toyota Camry. Второй автомобиль недавно сменил поколение, но и Accord 2025 года после модернизации уже перестал быть секретом.

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Интересно, что официальная премьера новой Honda Accord 2025 модельного года еще не состоялась. А фото уже оказались в сети. Изображения с закрытого допремьерного показа публикует Autohome.

Очевидно, что внешность модели Honda Accord изменилась. Появилось новое оформление передней решетки, установили бампер с более сложной пластикой. Но в целом седан остался узнаваемым.

Еще ранее Honda Accord рассекретили после деликатной модернизации. Обновление модели небольшое – седан получил пересмотренные комплектации и оснащение. Теперь базовая цена Honda Accord составляет 29 390 долларов. А в Китае, откуда появились фото рестайлинговой машины, седан еще дешевле.

Недавно производитель зафиксировал снижение продаж Honda Accord 11 поколения в 2024 году в США. Причина в сокращении производственных мощностей. Это связано с тем, что конвейер готовят к производству электромобилей.

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