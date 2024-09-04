Новый недорогой седан Volkswagen получил мощный мотор. Фото

Новый недорогой седан Volkswagen Jetta после модернизации рассекретили полностью. Для 2024 года также подготовили VW Jetta GLI – топовую модификацию модели с мощным двигателем и более ярким дизайном.

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VW Jetta 2025 модельного года – это на самом деле обновление в середине жизненного цикла модели. Актуальное седьмое поколение дебютировало в 2018 году. Поэтому пришло время освежить этот популярный седан. Детали сообщает Motor1.

В ходе рестайлинга Volkswagen Jetta GLI получила те же новые бамперы, передние фары и задние фонари, что и стандартный седан. Но здесь изменения дополнены черным декором и красными акцентами. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна крупных колесных дисков диаметром 18 дюймов.

Volkswagen Jetta 7 GLI также получил обновленный интерьер с более современной мультимедийной системой. Ее отображает увеличенный до 8 дюймов сенсорный монитор.

Список оснащения VW Jetta 2024 включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Мощность мотора составляет 228 л.с. Цена VW Jetta GLI 2024 – от $33 940. Стандартный седан оценили в 23 000 долларов.

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