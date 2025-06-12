Новый недорогой кроссовер вместо Renault Duster рассекретили в деталях

Новый недорогой кроссовер Renault Captur E-Tech 2025 года рассекретили официально после модернизации с экономичной силовой установкой. Многие покупатели увидят в этой машине альтернативу бюджетнику Renault Duster.

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С ним новинка похожа по размерам. Детали о гибридном Renault Captur E-Tech стали известны AutoExpress. Внешне такая машина не отличается от стандартного Renault Captur, который недавно претерпел обновление в стиле бюджетной модели Sandero и стал современнее на вид.

Спереди после модернизации изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другой бампер. В похожем стиле выполнены и старшие кроссоверы Renault.

В целом после модернизации Captur напоминает новый Renault Kardian, который представляет собой переосмысление бюджетного кроссовера Renault Sandero с более современным и стильным дизайном.

Гибридная силовая установка Renault Captur E-Tech на базе 1,8-литрового мотора выдает мощность 160 л.с. Комбинированный расход топлива – около 4,5 л/100 км. Цена Renault Captur E-Tech 2025 года – от 28 000 евро.

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