Новый недорогой кроссовер Toyota показали вживую в деталях. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года перестал быть секретом. Сперва модель продемонстрировали на официальных фото, а теперь японскую машину показали вживую после премьеры.

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Автомобиль опять будет соперничать с Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и другими моделями сегмента недорогих кроссоверов. В Украине эту машину тоже очень ждут. Подробности показывает Autogefühl.

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

В салоне Toyota RAV4 появилось несколько крупных экранов и современное оборудование. Также пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года.

OBOZ.UA ранее показывал самую дешевую модель Renault.