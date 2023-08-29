Новый недорогой кроссовер Skoda показали на официальных фото

Следующее поколение недорогого кроссовера Skoda Kodiaq 2024 модельного года показали изнутри на качественном фото. Производитель поделился информацией об интерьере популярной модели Skoda, которая очень полюбилась покупателям.

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Интерьер кроссовера показали на официальном сайте автопроизводителя. Салон Skoda Kodiaq 2024 модельного года выглядит стильно и современно.

На передней панели – крупный сенсорный экран мультимедийного комплекса диагональю 13 дюймов, а перед водителем появился 10-дюймовый цифровой щиток приборов. Изменились материалы отделки и цвета оформления.

Внимание привлекают три шайбы в нижней части. Они отвечают за регулировку громкости аудиосистемы и работу климатической установки. Информация отображается на компактных 1,25-дюймовых цифровых дисплеях.

В оснащении Skoda Kodiaq 2024 – несколько USB-портов, беспроводная зарядка для смартфона, амбиентная подсветка салона. Ожидаются различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л. с.), 2,0 л (265 л. с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Мировая премьера нового Skoda Kodiaq ожидается осенью 2023 года. Тогда производитель полностью рассекретит дизайн новинки и расскажет все детали.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о надежных и доступных семейных машинах с пробегом.