Доступные и надежные: лучшие б/у автомобили для семьи

Доступные автомобили для семьи востребованы на вторичном рынке. Среди б/у машин предложений много, но необходимо выбрать самые надежные и практичные. Предлагаем ознакомиться именно с таким списком.

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Рейтинг лучших моделей составили эксперты What Car. В центре внимания была надежность. Такие автомобили не побеспокоят нового владельца проблемами даже после покупки с пробегом. В списке – машины возрастом от 4 до 12 лет.

Самые надежные б/у автомобили для семьи:

Mazda 3 бензин (2014 - 2019); Honda Civic бензин (2012 - 2017); Hyundai i30 (2012 - 2017); Honda Civic дизель (2012 - 2017); Seat Leon дизель (2013 - 2020); Toyota Auris бензин (2007 - 2013); Skoda Yeti бензин (2009 - 2017); Alfa Romeo Giulietta (2010 - 2020); Ford Focus дизель (2004 - 2011); Honda Civic (2006 -2012); Mazda 3 бензин (2009 - 2013); Seat Leon бензин (2013 - -2020); Skoda Yeti дизель (2009 - 2017); Honda Accord (2008 - 2015); Skoda Octavia бензин (2013 - 2020); BMW 1 Series (2011 - 2019); Mercedes-Benz A-Class бензин (2005 - 2012); Nissan Pulsar (2014 - 2018); Kia Ceed дизель (2012 - 2018); Opel Astra бензин (2015 - 2021).

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