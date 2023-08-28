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Доступные и надежные: лучшие б/у автомобили для семьи

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
345
Mazda 3

Доступные автомобили для семьи востребованы на вторичном рынке. Среди б/у машин предложений много, но необходимо выбрать самые надежные и практичные. Предлагаем ознакомиться именно с таким списком.

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Рейтинг лучших моделей составили эксперты What Car. В центре внимания была надежность. Такие автомобили не побеспокоят нового владельца проблемами даже после покупки с пробегом. В списке – машины возрастом от 4 до 12 лет.

Skoda Yeti

Самые надежные б/у автомобили для семьи:

  1. Mazda 3 бензин (2014 - 2019);
  2. Honda Civic бензин (2012 - 2017);
  3. Hyundai i30 (2012 - 2017);
  4. Honda Civic дизель (2012 - 2017);
  5. Seat Leon дизель (2013 - 2020);
  6. Toyota Auris бензин (2007 - 2013);
  7. Skoda Yeti бензин (2009 - 2017);
  8. Alfa Romeo Giulietta (2010 - 2020);
  9. Ford Focus дизель (2004 - 2011);
  10. Honda Civic (2006 -2012);
  11. Mazda 3 бензин (2009 - 2013);
  12. Seat Leon бензин (2013 - -2020);
  13. Skoda Yeti дизель (2009 - 2017);
  14. Honda Accord (2008 - 2015);
  15. Skoda Octavia бензин (2013 - 2020);
  16. BMW 1 Series (2011 - 2019);
  17. Mercedes-Benz A-Class бензин (2005 - 2012);
  18. Nissan Pulsar (2014 - 2018);
  19. Kia Ceed дизель (2012 - 2018);
  20. Opel Astra бензин (2015 - 2021).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших б/у авто, которые можно найти в Украине за 1000 долларов.