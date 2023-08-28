Видео дня
Доступные и надежные: лучшие б/у автомобили для семьи
Доступные автомобили для семьи востребованы на вторичном рынке. Среди б/у машин предложений много, но необходимо выбрать самые надежные и практичные. Предлагаем ознакомиться именно с таким списком.
Рейтинг лучших моделей составили эксперты What Car. В центре внимания была надежность. Такие автомобили не побеспокоят нового владельца проблемами даже после покупки с пробегом. В списке – машины возрастом от 4 до 12 лет.
Самые надежные б/у автомобили для семьи:
- Mazda 3 бензин (2014 - 2019);
- Honda Civic бензин (2012 - 2017);
- Hyundai i30 (2012 - 2017);
- Honda Civic дизель (2012 - 2017);
- Seat Leon дизель (2013 - 2020);
- Toyota Auris бензин (2007 - 2013);
- Skoda Yeti бензин (2009 - 2017);
- Alfa Romeo Giulietta (2010 - 2020);
- Ford Focus дизель (2004 - 2011);
- Honda Civic (2006 -2012);
- Mazda 3 бензин (2009 - 2013);
- Seat Leon бензин (2013 - -2020);
- Skoda Yeti дизель (2009 - 2017);
- Honda Accord (2008 - 2015);
- Skoda Octavia бензин (2013 - 2020);
- BMW 1 Series (2011 - 2019);
- Mercedes-Benz A-Class бензин (2005 - 2012);
- Nissan Pulsar (2014 - 2018);
- Kia Ceed дизель (2012 - 2018);
- Opel Astra бензин (2015 - 2021).
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших б/у авто, которые можно найти в Украине за 1000 долларов.