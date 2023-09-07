Ford сделал свой недорогой электрокроссовер намного круче. Фото

Кроссовер Ford Mustang Mach-E считается недорогим электромобилем. И это не мешает ему быть довольно крутой машиной. Однако производитель пошел дальше и создал необычную модификацию модели.

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Об этом рассказали на сайте Ford. Снаружи электрокросс в новой модификации Rally очень легко отличить от стандартной модели благодаря классическим раллийным колесным дискам, доработанному обвесу кузова, дополнительной светотехнике и спойлеру на крыше.

Клиренс увеличили до 167 мм (+20 мм), установили усиленные пружины подвески, амортизаторы и прочную защиту днища. Тормозные диски Brembo получили внушительный диаметр 385 мм.

Новый электромобиль Ford Mustang Mach-E Rally получил силовую установку от модификации GT мощностью 487 л.с. (880 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает около 4 с.

Батарейный блок емкостью 91 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 400 км. Возможна быстрая зарядка мощностью 150 кВт. В продаже новинка появится в начале 2024 года.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, запас хода новой Tesla Model 3 можно дополнительно увеличить, если выбрать специальное оснащение.