Новый недорогой кроссовер Opel вышел на украинский рынок. Фото

Недорогой кроссовер Opel Mokka 2025 модельного года совсем недавно рассекретили официально и показали на фото. Автомобиль уже вышел на украинский рынок после модернизации.

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О машине сообщили подробности на сайте производителя. Модель делит технические компоненты с Peugeot, Citroen, Jeep и Alfa Romeo. Но кроссовер Opel выглядит по-своему уникально и соответствует современному корпоративному стилю немецкого бренда.

Новый Opel Mokka 2025 модельного года сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Если не сравнивать с дорестайлинговым кроссовером, то изменения трудно заметить.

Также расширена палитра цветов и предложены новые колесные диски. В салоне Opel Mokka 2025 заменили руль и обновили мультимедийный комплекс.

В линейке остался электромобиль Opel Mokka Electric мощностью 156 сил с запасом хода 400 км и варианты с ДВС (в том числе гибрид). Цена Opel Mokka в Украине – от 1 077 500 гривен.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, VW готовит к выходу на рынок новые автомобили.