Geely показала обновленный 10-летний кроссовер дешевле "Логана". Фото

Новый кроссовер Geely Haoyue Pro после обновления приятно удивил ценой – автомобиль оказался дешевле современного Логана. Модель хоть и напоминает другие китайские модели, но на самом деле производителю помогла сэкономить устаревшая конструкция.

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Это уже второе обновление модели Geely Emgrand X7, который появился 10 лет назад – в 2013 году. Тогда машина выглядела совсем по-другому. Детали о новинке стали известны CarNewsChina.

Длина автомобиля составляет 4518 мм при колесной базе в 2666 мм, ширина – 1834 мм, а высота равна 1715 мм. Кузов сравним по размерам с Kia Sportage и Toyota RAV4, предлагает пять посадочных мест.

В ходе модернизации заменили бамперы и наружную светотехнику. В салоне появились другие кресла, рулевое колесо и передняя панель.

Единственная модификация представлена 1,5-литровым двигателем Volvo мощностью 181 л.с. Цена Geely Haoyue Pro 2024 модельного года – от 12 500 долларов.

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