Новый кроссовер Skoda с нулевым расходом топлива показали перед премьерой
Новый кроссовер Skoda Elroq EV станет одним из самых доступных электромобилей компании. Значит, покупатели оценят нулевой расход топлива. Машину показали на фото до премьеры.
Информации о новинке пока мало, но модель показали на официальных фото. Электромобиль станет современной альтернативой Skoda Karoq. Детали сообщает Carscoops. Производитель еще скрывает дизайн кроссовера и не показывает машину полностью.
Премьера Skoda Elroq ожидается осенью 2024 года. А пока производитель дразнит нас затемненными тизерами. Пока мы видим тонкие фары и подсвеченную графику на декоративной панели между ними.
Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Модель ориентируют на современных семейных покупателей. В качестве платформы использована VW MEB.
Дизайн выполнят в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.
В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. К 2027 году компания подготовит еще пять электрокаров.
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