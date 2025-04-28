Новый недорогой кроссовер Citroen показали в готовом виде. Фото

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года присоединится к самому популярному сегменту автомобилей. Скоро модель полностью рассекретят, машина уже готова. А пока кроссовер показали на фото перед премьерой.

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Carscoops стало известно, что премьера Citroen C5 Aircross 2 поколения состоится 29 апреля. В целом уже известно, как будет выглядеть французский кроссовер. Машину ранее показали как концепт в рамках Автошоу в Париже. Очевидно, что серийная модель будет почти полностью ему соответствовать.

На внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа. Также автомобиль станет крупнее.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. Значит, в линейке C5 Aircross появятся гибриды (136-195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода; 320 л.с., 73 кВтч, 525 км; 230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный электрокар с интересными возможностями.