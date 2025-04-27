На что способен самый дешевый соперник Tesla. Фото Slate Truck EV

Первая модель американского стартапа Slate Auto была рассекречена буквально только что, но этот бюджетный электрокар Slate Truck EV уже способен удивить всех. Самый дешевый соперник Tesla предлагает выдающиеся возможности.

Видео дня

Компания Slate Auto из США теперь станет основной угрозой Tesla. По информации Motor1, для этого у новинки есть несколько козырей. Основной – уровень кастомизации, которая по своим возможностям оторвалась очень далеко от конфигуратора Tesla.

Базовая спецификация оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Известно, что в кабине есть два кресла. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом пикап можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Купить Slate Truck EV 2026 модельного года можно будет только в сером цвете кузова. Однако предложат разноцветные пленки с разными рисунками, с помощью которых свой автомобиль можно персонализировать.

Среди других аксессуаров – колпаки для колес, яркие декоративные акценты и разная отделка интерьера Slate Truck EV. Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч).

Цена Slate Truck, старт продаж которого ожидается в 2026 году, составляет 20 000 долларов (благодаря федеральным скидкам).

OBOZ.UA ранее показывал новый пикап Nissan.