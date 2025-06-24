Самый практичный кроссовер Peugeot для большой семьи вышел на рынок. Фото

Практичный недорогой кроссовер Peugeot 5008 является самым крупным автомобилем для большой семьи от французского производителя. SUV сменил поколение и вышел в том числе на украинский рынок.

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Ранее новый Peugeot 5008 2025 года показали во всех подробностях и выпустили на европейский рынок. Теперь на сайте производителя сообщили о старте украинских продаж. Это практичный автомобиль, который сменил поколение и получил очень яркий стильный дизайн.

В основе вместительной модели Peugeot 5008 3 поколения используется новый Peugeot 3008, более крупный 5008 оказался его удлиненным вариантом с практичным 7-местным салоном (есть и вариант на 6 мест).

Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании и совсем не похож на кроссовер предыдущего поколения.

Покупатели смогут купить Peugeot 5008 с 1,6-литровым бензиновым мотором на 180 л.с. Цена Peugeot 5008 в Украине – от 1 500 000 гривен, что примерно соответствует 31 000 евро.

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