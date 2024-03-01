Hyundai вывела на рынок очень дешевого соперника Toyota Camry: фото и цена

Новая Hyundai Sonata 2024 года – стильный и очень дешевый соперник Toyota Camry. Компания вывела на рынок модернизированный седан с современным дизайном и мощными двигателями.

Об этом сообщает Ithome. Компания Hyundai постоянно экспериментирует со стилистикой своих моделей и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новая Sonata 2024 теперь выглядит совсем по-другому. Именно такой автомобиль уже поступил в продажу.

Если до обновления автомобиль можно было назвать элегантным в его спокойной стилистике, то сейчас внешность стала агрессивной и в то же время строгой. Дизайн получился очень серьезный и "крепкий".

Новая Hyundai Sonata 2024 получила модернизированную светотехнику, состоящую из тонких горизонтальных элементов, новые бамперы с крупными воздухозаборниками геометрической формы, лаконичный декор и стильные колесные диски.

В Китае, где наблюдается очень низкая цена Hyundai Sonata 2024 года, за модель просят от 20 900 долларов. Такая машина оснащена 170-сильным мотором. Топовое исполнение мощностью 250 сил оценили в 23 500 долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее сообщал об ажиотаже на рынке вокруг нового внедорожника Toyota.