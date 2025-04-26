Новый недорогой экономичный Nissan показали на фото в деталях

Новый недорогой внедорожник Nissan Frontier ранее показали на официальных фото перед выходом на рынок. Теперь практичный пикап показали в деталях в самом экономичном исполнении с мощной силовой установкой.

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Как напоминает OBOZ.UA, пикап Nissan Frontier Pro в компании ранее пообещали подготовить с гибридным исполнением. Однако, несмотря на такое же имя, это совсем не та модель, которую продают в США.

Новинку построили на базе пикапа Z9 от Nissan и Dongfeng. Эту модель разработали в очень тесном сотрудничестве с китайским партнером. Отсюда и намеки на чужой дизайн (в этом случае Range Rover) – так работать в КНР действительно любят.

По размерам автомобиль сопоставим с Ford Ranger. Новый пикап Z9 получил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 258 л.с. Также есть 190-сильный дизель.

А новый Nissan Frontier Pro оснастили гибридной силовой установкой мощностью 400 л.с. В основе использован бензиновый 1,5-литровый мотор.

OBOZ.UA ранее показывал новый доступный пикап из США.