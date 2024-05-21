Доступная Skoda Octavia в дорогом исполнении: редкую машину нашли в Украине

Skoda Octavia RS является самым мощным и дорогим исполнением знаменитой доступной модели чешского бренда. Автомобиль редкий и, особенно в Украине, встречается нечасто. Но одну из таких машин все же удалось найти.

Мощный универсал Skoda Octavia RS A8 показали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Этот вариант несильно отличается от стандартной Skoda Octavia Combi. Но если присмотреться, заметны крупные воздухозаборники в бампере и особые колесные диски.

Модель также предлагают в кузове лифтбэк, но на этот раз на фото попал более практичный вариант. Фактически эта машина является близким родственником VW Golf GTI.

Недавно Skoda Octavia A8 RS была представлена после модернизации 2024 года. Машину сделали еще мощнее в спортивной модификации. Под капотом установлен знакомый 2-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность увеличили до 265 л.с.

Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку (и выкрасили ее в черный цвет), заменили бампер. В его нижней части появился крупный темный сплиттер.

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