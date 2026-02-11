Новый кроссовер Toyota превратят в практичную модель Subaru

Новая модель Toyota готова к премьере. Практичный автомобиль присоединится к линейке Highlander. Но окажется недорогим представителем крупных электрических SUV. Затем машину превратят в новую Subaru.

Было заранее известно, что Toyota готовит новый крупный и практичный электрокар с просторным салоном. А Carscoops рассказывает о том, что на агрегатах этой модели также появится электрический кроссовер Subaru.

Но сперва дебютирует электромобиль Toyota Highlander. Ожидалось, что производитель подготовит название Toyota bZ5X, чтобы соответствовать неймингу электрических моделей. Впрочем, не исключено, что на разных рынках имена автомобиля будут отличаться.

Новая Toyota Highlander 2027 модельного года – серийное воплощение концепта SUV Toyota, который намекал на перспективную разработку несколько лет назад. Известно, что семиместный салон электрокроссовера Toyota с длиной кузова около 5 м обеспечит очень практичное пространство внутри машины. В основе используют платформу e-TNGA.

Название кроссовера Subaru пока не раскрывают. Также неизвестно, будут ли кардинальные изменения в дизайне. Но премьера ожидается до конца 2026 года. Затем на этой же платформе подготовят и модель Lexus.

