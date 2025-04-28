Новейший электрокар Tesla продали невероятно дешево. Фото

Скандальный пикап Tesla Cybertruck в свое время привлек много внимания как новейший электрический пикап. Несмотря на обещание сделать модель дешевой, Cybertruck получился очень дорогим. Но один экземпляр отличается.

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О самом дешевом Tesla Cybertruck стало известно Carscoops. Компания Edmunds в 2024 году приобрела новый пикап за $102 000 для долгосрочных испытаний. Однако вскоре после этого автомобиль признали непригодным к эксплуатации после ДТП.

Номинально прочный Cybertruck не выдержал столкновения с легковым седаном. Повреждения оказались критическими. Хотя и до аварии эксплуатация была проблемной: множество программных ошибок, отказы систем, переход электромобиля в аварийный режим и прочие неполадки.

После оценки официальным сервисным центром Tesla длительности ремонта в шесть месяцев, в Edmunds отказались. Стоимость работы оценили почти в $58 000.

Разбитая Tesla Cybertruck Foundation Series в итоге была выкуплена страховым аукционом Copart всего за 8000 долларов. Таким образом, стоимость EV снизилась почти в 13 раз менее чем за один год.

OBOZ.UA ранее показывал новый электрический пикап, который удивил своей низкой ценой.