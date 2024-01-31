Новый кроссовер Mazda, который вдвое дешевле соперников, показали на фото

Большой кроссовер Mazda CX-70 представили официально. Это новая модель, которая окажется примерно вдвое дешевле соперников от Audi, BMW и Lexus. У машины, которую показали на новых фото, хорошее оснащение и мощные моторы.

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Качественные изображения CX-70 со всеми деталями опубликовали на Netcarshow. Предшественников у машины в модельном ряду японской компании ранее не было. Автомобиль спроектировали для сегмента, в котором популярным выбором является BMW X5.

Новый кроссовер Mazda CX-70 2025 модельного года построили на платформе более крупного 7-местного CX-90. Однако в новинке из-за укороченного кузова только пять посадочных мест. Но колесная база в 3120 мм предложит пассажирам достаточный комфорт.

Дизайн CX-70 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора на заднеприводной платформе. Полный привод тоже есть.

В оснащении Mazda CX-70 есть качественная отделка "под кожу", современная мультимедийная система, электропривод кресел и технологичные ассистенты. Базовый вариант получил мощность 284 силы. Цену пока не объявили, но ожидается, что прайс начнется с 35 000 долларов.

Это примерно в два раза дешевле основных соперников от Audi и BMW. Также покупателям предложат топовое исполнение на 345 л.с. и 325-сильный гибрид. В продаже – летом 2024 года.

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