Новый кроссовер Chevrolet размером с Duster порадовал ценой. Фото

Бюджетный кроссовер Chevrolet Tracker – компактная практичная модель размером с Renault Duster. Недорогой автомобиль претерпел модернизацию для 2025 года и порадовал низкой ценой.

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О новинке сообщает официальный сайт автопроизводителя. Новый Chevrolet Tracker 2025 современным автомобилем для небогатых покупателей на развивающихся рынках. Пришло время провести плановое обновление.

После рестайлинга автомобиль получил переработанную переднюю часть. Именно здесь сосредоточены основные изменения. Появилась новая крупная решетка и другой бампер, изменилось декоративное оформление хромированными элементами, установлены эффектные фары.

Салон Chevrolet Tracker 2025 года получил современное оснащение. На передней панели установили крупный сенсорный монитор информационно-развлекательной системы. А перед водителем появился цифровой щиток приборов.

Недорогой кроссовер Chevrolet Tracker предлагается с бензиновыми моторами объемом 1-1,5 л, которые выдают 115-185 л.с. Цена Chevrolet Tracker 2025 – от 21 500 долларов.

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