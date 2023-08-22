Новый клон Hyundai от Haval оказался дешевым – всего 16 000 долларов. Фото

Китайский внедорожник Haval H5 второго поколения представили официально. Модель дешевая – от 16 000 долларов. В предыдущем поколении автомобиль являлся лицензионной копией Isuzu, однако новый – почти клон Hyundai Palisade. Объект вдохновения дизайнеров очевиден.

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О машине сообщает CarNewsChina. Со сменой поколений внедорожник увеличился в размерах. Длина Haval H5 равна 5190 мм (при колесной базе в 3140 мм), ширина – 1905 мм, а высота составляет 1833 мм.

На этот раз в качестве основы использовали собственный пикап Great Wall King Kong Cannon. Объем багажника – до 2116 л в случае сложенных кресел второго ряда. Салон только пятиместный.

Двигатели Haval H5 2023 модельного года:

бензиновый турбо 2 л (190 л.с.);

бензиновый турбо 2 л (218 л.с.);

дизель (163 л.с.).

В оснащении предлагаются кондиционер или двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, панорамная крыша, подогрев сидений, система автоматического торможения, ассистент удержания в полосе.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Индии подготовили доступную альтернативу именитым внедорожникам.