Новый китайский кроссовер MG оказался дороже некоторых доступных соперников

Китайская компания MG с именем классического британского бренда полностью рассекретила новый кроссовер HS 2 поколения. Он должен был стать дешевым – как и все китайские машины. Но оказался дороже некоторых соперников.

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Новый MG HS 2024 будет соперничать с Toyota RAV4 и другими подобными моделями. Автомобили MG продаются и в Украине, такая новинка подошла бы местной модельной линейке. Детали о машине раскрыли на официальном сайте.

Кроссовер MG HS 2024 выглядит необычно и почти не похож на другие модели бренда. Но напоминает многие китайские автомобили – географическую принадлежность производителя можно определить безошибочно.

Спереди китайский кроссовер MG HS 2024 модельного года изменился полностью и получил совсем другое "лицо". Теперь дизайн модели соответствует более эффектному направлению.

Передняя решетка стала крупнее и изменила форму, появились новые фары, передний и задний бамперы, заменили фонари. Здесь теперь совсем другой силуэт. Фактически автомобиль является копией китайского кроссовера Roewe RX5 с измененными деталями. То есть дизайнеры проделали довольно ленивую работу.

Новый MG HS отправится в продажу с бензиновым 1,5-литровым мотором (169 л.с.) и гибридной силовой установкой. Цена MG HS 2024 оказалась удивительно высокой для китайского автомобиля – от 32 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер VW для Украины.