Новый Ford будет очень практичным и доступным. Фото

Новая модель Ford для сегмента электрокаров уже привлекла много внимания. Премьера приближается, и об очень практичной и доступной машине постоянно появляется информация.

Известно, что это пикап с практичным багажником. К премьере и последующим продажам модель готовят в 2027 году. В Motor1 показали свой взгляд на дизайн перспективного автомобиля, который, скорее всего, выполнят в привычном корпоративном стиле.

Запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. А цена пикапа Ford EV составит примерно 30 000 долларов.

Производство модели Ford наладят на мощностях завода в Луисвилле, штат Кентукки (предприятие модернизируют), где до конца 2025 года остановят сборку кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.

Недорогой пикап, который могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для линейки компании) разработают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

