Новый доступный кроссовер Ford Escape не появится после 2025 года

Стало известно, что Ford прекратит производство доступного компактного кроссовера Escape. Модель не появится после 2025 года в новом поколении. Но ее заменят электромобилем.

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Журналисты Motor1 обратились непосредственно к автопроизводителю за комментариями по этому решению. Компания откажется от кроссовера Ford Escape, который исчезнет с продажи после 2025 года. Даже несмотря на то, что совсем недавно автомобиль претерпел обновление для 2023 модельного года.

Пока неизвестно, ждет ли та же участь кроссовер Ford Kuga – европейский вариант Escape. Автомобили с технической точки зрения почти идентичны друг другу. Поэтому оптимизация может затронуть и Kuga.

Кроме того, сокращение коснется кроссовера Ford Edge и фургона Transit Connect. Эти машины также исчезнут из шоу-румов компании к 2025 году. Ранее появлялась информация, что в компании не видят дальнейшей целесообразности в производстве машин с двигателями внутреннего сгорания и планируют перейти на электрокары.

Преемник Escape точно окажется электрической машиной. Вероятно, похожий сценарий произойдет и с другими моделями компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом дешевом кроссовере Ford, который проверили в сложном испытании – он справился.