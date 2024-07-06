Новый доступный кроссовер Chevrolet столкнулся с проблемой: машины отзывают

Новый недорогой кроссовер Chevrolet Equinox EV 2024 года недавно отправился в продажу и сразу привлек к себе много внимания. Но в машине обнаружили проблему – автомобили отзывают из-за бракованных деталей.

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Наличие некачественных компонентов и эксплуатация транспортного средства с ними может привести к серьезным проблемам с безопасностью. Детали стали известны Carscoops.

Проблемы связаны с нижним рычагом передней правой подвески. В General Motors определили партию 12312261, которая выбита на детали, как дефектную. Эти детали подлежат замене.

Сообщается, что проблема затрагивает 83 автомобиля модели Chevrolet Equinox EV. Виноват поставщик комплектующих – детали оказались изготовлены из некачественного металла. Судя по всему, производитель не сумел проконтролировать логистику, и дефектные детали попали на сборочную линию Chevrolet.

Затронутые отзывной кампанией электрические автомобили подвергнут бесплатной замене необходимой детали. В противном случае рычаг может сломаться – во время движения транспортного средства это приведет к неприятным последствиям.

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