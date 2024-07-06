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Новый доступный кроссовер Chevrolet столкнулся с проблемой: машины отзывают

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Chevrolet Equinox EV

Новый недорогой кроссовер Chevrolet Equinox EV 2024 года недавно отправился в продажу и сразу привлек к себе много внимания. Но в машине обнаружили проблему – автомобили отзывают из-за бракованных деталей.

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Наличие некачественных компонентов и эксплуатация транспортного средства с ними может привести к серьезным проблемам с безопасностью. Детали стали известны Carscoops.

Проблемы связаны с нижним рычагом передней правой подвески. В General Motors определили партию 12312261, которая выбита на детали, как дефектную. Эти детали подлежат замене.

Chevrolet Equinox EV

Сообщается, что проблема затрагивает 83 автомобиля модели Chevrolet Equinox EV. Виноват поставщик комплектующих – детали оказались изготовлены из некачественного металла. Судя по всему, производитель не сумел проконтролировать логистику, и дефектные детали попали на сборочную линию Chevrolet.

Затронутые отзывной кампанией электрические автомобили подвергнут бесплатной замене необходимой детали. В противном случае рычаг может сломаться – во время движения транспортного средства это приведет к неприятным последствиям.

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