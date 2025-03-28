Новый дешевый седан Nissan впервые показали официально. Фото

Nissan готовит нового недорогого соперника Toyota Corolla. Интересно, что ранее в компании решили отказаться от производства седанов. Но спрос на доступные компактные модели опять высокий, и новую Sentra впервые показали официально на фото.

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Ожидалось, что Nissan представит новую Altima 2026 модельного года – это более крупная модель. Возможно, над этой машиной в компании тоже работают, но пока появилось первое фото Sentra 2026 модельного года. Об этом сообщает Motor1.

Ранее стало известно, что после 2025 года седаны Nissan не планируются в массовых сегментах. Все из-за кроссоверов и электромобилей, которые отъедают долю рынка у традиционных моделей.

В этом свете прототипы Nissan Sentra 2026 модельного года всех удивили. Автомобили уже выехали на дороги США для испытаний перед премьерой. Дизайн, разумеется, пока скрывают – на кузове наклеена маскировочная пленка.

Новые модели нужны любому производителю – в том числе Nissan. Удивительно, что в компании решили сделать ставку на седан в затруднительной для себя ситуации. Казалось, что очередной кроссовер оказался бы более выгодным решением. С другой стороны, от таких машин в компании тоже не отказываются.

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