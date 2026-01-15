Новый дешевый кроссовер Skoda показали до премьеры

Новая дешевая модель Skoda Epiq 2026 года наверняка станет популярным автомобилем. Премьера бюджетного кроссовера еще не состоялась, хотя уже известно, как будет выглядеть долгожданная машина.

Ранее производитель подготовил концепт Skoda Epiq, который довольно буквально намекал на внешность серийной модели. А на канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн модели Skoda. Получилось реалистично.

Мы видим аккуратный геометричный стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который постепенно готовится к выходу на рынок.

OBOZ.UA уже рассказывал про недорогой электромобиль VW, который тоже готовят к премьере.