Новый бюджетный кроссовер Suzuki показали в ярком стиле

Suzuki готова добавить несколько новых моделей в сегмент бюджетных кроссоверов. Один из автомобилей показали в ярком современном стиле как вариант дизайна перспективной модели.

В компании уже объявили о своих планах вывести на рынок несколько доступных кроссоверов. TALKWHEELS показывает вариант дизайна одной из таких новых моделей Suzuki. Выглядит стильно и современно.

Недавно рассекретили кроссовер Suzuki Victoris 2026 модельного года. Это как раз один из автомобилей новой линейки.

Модель Suzuki Victoris немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует актуальному корпоративному стилю.

Главная особенность – цена Suzuki Victoris 2026 от 13 000 долларов. Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

