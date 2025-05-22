Новый бюджетный кроссовер Skoda показали в стильном виде в сети

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq очень нравится покупателям благодаря практичности и невысокой цене. Но модель устаревает, поэтому в сети показали машину в более современном и стильном виде.

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Модель Skoda Karoq давно не получала обновлений. Ранее сообщалось, что кроссовер Skoda Karoq станет мощнее. Тем временем, пока от производителя не поступало новой информации, недорогую Skoda показали в другом дизайне на канале TALKWHEELS.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, долгожданный кроссовер Toyota уже рассекречен.