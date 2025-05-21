Новейший кроссовер Toyota RAV4 6 поколения удивил характеристиками

Долгожданный недорогой Toyota RAV4 6 поколения рассекретили официально. Разумеется, новый автомобиль сумел удивить. Например, в линейке появился вариант с выдающимися характеристиками.

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Подробности сообщает Motor1. На вершине линейки – модель Toyota RAV4 GR Sport 2026 года. Это кроссовер со спортивным характером и соответствующими настойками. Вдобавок дизайн отличается более смелыми решениями и бампером с крупными воздухозаборниками.

Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Модель GR Sport, судя по всему, пришла на смену кроссоверу Toyota RAV4 Prime. Ведь это очень мощный плагин-гибрид с 320-сильной силовой установкой на базе 2,5--литрового бензинового двигателя.

Это стало возможным благодаря модернизации фирменных гибридных систем. Теперь гибрид PHEV Toyota RAV4 предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Автомобиль способен буксировать до 1500 кг.

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