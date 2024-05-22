Новый бюджетный кроссовер Sandero: каким он будет и когда появится. Фото

Знаменитый бюджетник Dacia Sandero уже находится на ранней стадии разработки в следующем поколении. Появились первые детали о дешевом автомобиле. Также мы знаем, когда приблизительно появится новинка.

По информации MotorsActu, новый Sandero появится менее чем через три года вместе с бюджетным кроссовером Dacia Sandero Stepway. Дизайнеры ранее показывали эскизы доступного автомобиля следующего поколения, опираясь на имеющиеся сейчас данные о будущей новинке. Однако точной информации о внешности пока нет.

Ожидается, что новый Dacia Sandero изменится до неузнаваемости. Изменятся силуэт, линия остекления, декор, светотехника. Спереди появятся компактные фары и хромированные элементы с новым логотипом компании.

Ранее сообщалось, что новый Sandero 4 поколения станет бюджетным электромобилем или как минимум получит гибридную силовую установку. Однако цель для автопроизводителя – сохранить низкую цену.

Новый Dacia Duster 3 поколения стоит около 19 000 евро в базовом исполнении. Sandero Stepway должен быть дешевле. Он разделит техническую часть с другими компактными моделями концерна от Nissan и Renault.

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