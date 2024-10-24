Новый бюджетный кроссовер Renault удивил своим дизайном. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault 4 2025 модельного года рассекретили официально. Все уже познакомились с машиной и порадовались стильному дизайну. А компания вновь сумела удивить всех этим автомобилем.

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Свежие детали сообщает Motor1. Французский автопроизводитель представил прототип Renault Fl4wer Power на базе нового электрокара Renault 4 E-Tech. Автомобиль привлекает внимание интересной деталью.

Изменения произошли в передней части кузова: у машины появились фары желтого цвета. Такой формат светотехники был обязательным во Франции в прошлом столетии. Сегодня требуются белые фары, но Renault наверняка таким образом демонстрирует ностальгический элемент.

В целом же силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 E-Tech получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой до 30 000 евро. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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