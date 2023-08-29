Новый бюджетный кроссовер Nissan показали на фото до премьеры

Новый бюджетный кроссовер Nissan Kicks 2024 модельного года готовится к официальной премьере. Компактную модель показали на живых фото в ходе очередной серии дорожных испытаний.

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О новинке сообщает Motor1. На фото поймали модель Nissan Kicks следующего поколения. Пока не состоялась премьера новинки, запланированная на следующий год, производитель держит дизайн автомобиля в секрете.

Кузов бюджетного кроссовера Nissan Kicks полностью покрыли камуфляжной черно-белой пленкой. Это не позволяет разглядеть внешность в деталях. Ранее попадались прототипы еще и с накладными фальш-панелями. Из-за новой пленки непонятно, избавился ли от них производитель.

Однако иже заметно, что влияние на компактную модель оказал более крупный электрический кроссовер Nissan Ariya. Кузов станет обтекаемым, светотехника объединится с передней решеткой в стильную панель.

В то же время размеры Nissan Kicks немного увеличатся. Это позволит предложить пассажирам больше простора в салоне и вместительный багажник.

Известно, что в базовых вариантах модель предложат с бензиновыми двигателями. В топовом исполнении будет доступен кроссовер с гибридной силовой установкой. Производство наладят летом 2024 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом кроссовере Skoda, который показали на официальных фото.