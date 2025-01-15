Самый дешевый седан Renault вернулся в Украину: сколько стоит Taliant

Renault в Украине вернула в продажу свои самые дешевые модели, которые уже давно должны были привезти на наш рынок. Среди них – бюджетный седан Renault Taliant 2025 года.

Видео дня

Некоторое время назад украинский рынок покинула модель Renault Logan. В Европе на смену несколько лет назад пришла новая Dacia Logan. А на сайте компании уже появилась информация о преемнике для украинского рынка.

Новый Renault Taliant пришел на смену Logan в Украине и некоторых других странах. Этот автомобиль вышел на отдельные рынки еще в 2021 году, а теперь появился в Украине. Цена Renault Taliant – от 629 900 грн. У машины современный аккуратный дизайн и экономичный 100-сильный двигатель.

Бюджетный кроссовер Renault Kardian (или скорее стилизованный хэтчбек) является преемником Sandero Stepway с новым дизайном. Его также готовят к выходу на рынок. Технически модель идентична Taliant. Цена Renault Kardian ожидается на уровне 700 тыс., но деталей пока нет.

И, конечно, долгожданный Renault Duster 3 поколения, который успешно продается в Европе как модель Dacia. Производитель заранее сообщал, что на украинский рынок модель приедет в 2025 году. Цена Renault Duster в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер Toyota.