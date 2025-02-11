Новый бюджетный кроссовер Hyundai по цене Duster полностью рассекречен. Фото

Новая модель Hyundai Casper Electric Cross 2025 года по размерам получилась меньше бюджетного кроссовера Duster. Однако новый автомобиль сравним с ним по цене и оснащается электрической силовой установкой. Производитель рассекретил машину.

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Скоро новинка отправится в продажу. При этом автомобиль соответствует спецификации Hyundai Inster Cross, который представили ранее. Motor1 сообщает подробности о новом Hyundai Casper Electric Cross.

Об этой машине было известно заранее. Недавно на дорогах заметили тестовые прототипы в кожухах. У кроссовера Hyundai Casper Electric Cross 2025 измененные бамперы в сравнении со стандартной моделью Casper, новые колеса и набор специальных аксессуаров.

Бюджетная модель Hyundai получила стилистику крепкого внедорожника, хотя это компактный городской хэтчбек. Мощность электромотора составляет 115 л.с. Запас хода – 285 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Casper Electric Cross – от 22 000 долларов. Новинка будет соперничать с бюджетным электрокаром Dacia Spring.

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