Самые доступные электрокары 2025 года: 5 лучших моделей. Фото

В 2025 году автомобильный рынок демонстрирует тенденцию к усилению сегмента электрокаров. Более того, основной фокус будет сделан на доступных моделях, которые привлекут максимальное количество покупателей.

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Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, еще и получается экономия на топливе. Эти новые автомобили привлекут много внимания. OBOZ.UA рассказывает о 5 лучших недорогих электромобилях 2025 года.

Новые электрокары 2025 года – самые дешевые машины:

Renault 4 E-Tech;

Fiat Grande Panda;

Hyundai Inster;

Kia EV3;

Skoda Elroq.

С электрокаром Renault 5 E-Tech компания Renault заново открыла сегмент недорогих машин для себя и всего рынка. Теперь будет наблюдать за продажами 4 E-Tech.

Fiat Grande Panda – долгожданный бюджетный электрокар, который возвращает в линейку легендарный дизайн. Полная противоположность – Kia EV3 с его современной внешностью в стиле техно.

Hyundai Inster – еще один доступный электрокар из Кореи. Всем этим моделям придется соперничать с более крупной и практичной Skoda Elroq.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой электрокроссовер от VW.